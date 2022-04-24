الجبهة الديمقراطية تنعى القائد صلاح التعمري

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية بيانا نعت فيه عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمناضل الكبير صلاح التعمري، الذي توفي مساء أمس السبت.وجاء في البيان أن التعمري قد رحل بعد حياة زاخرة بالنضال من أجل فلسطين وشعبها ، علما بان الراحل قد التحق مبكرا في صفوف حركة "فتح" مع انطلاقتها الأولى، وخرج مع قوات الثورة إلى لبنان وسبق له أن اعتقل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اجتياح لبنان عام 1928، وأصبح مسؤول الأسرى في سجن أنصار (1)، وتحرر عام 1983 ضمن صفقة النورس مع أكثر من 5000 أسير لبناني وفلسطيني.كما تقدمت الجبهة من الإخوة في حركة فتح وعائلة التعمري وأبناء الفقيد وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، وتعهدت بالمضي قدما على طريق النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفاءا لذكرى الفقيد وكل الشهداء والمناضلين الذين قضوا من أجل هذه الأهداف.وقالت الجبهة في بيانها ، إن التعمري هو أحد فرسان الثورة الأوفياء الذين ما حادوا وما ابتعدوا يوما عن مسيرة النضال ، وجسّد الصلابة والشجاعة في مقاومة الاحتلال وعدوان الاحتلال على الثورة الفلسطينية.