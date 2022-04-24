شؤون فلسطينية

ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى 550 أسيراً

ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة إلى 550 أسيراً
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (550) أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال اليوم حكماً جديدا بحق أسير من نابلس.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن محكمة سالم العسكرية أصدرت اليوم الأحد الموافق 24/4/2022 حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق الأسير " خليل عبد الخالق دويكات" (47 عامًا)، من بلدة روجيب شرق نابلس، بعد ادانته بقتل قتل الحاخام "شاي أوخيون" في منطقة بتاح تكفا في أغسطس من العام 2020.

واضاف الاشقر ان قوات الاحتلال كانت اعتقلت "دويكات" بتاريخ 24/8/2020، ونقلته الى التحقيق في مركز بتاح تكفا العسكري، والذي استمر لأكثر من شهر حيث وجهت له تهمه القتل العمد، وبعد الانتهاء من التحقيق قامت بنقله الى العزل الانفرادي في أيلون الرملة والذي استمر لمدة 6 شهور.

وأشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال كانت قد أقدمت على هدم منزل الأسير دويكات المكون من طابقين، في شهر نوفمبر من العام 2020، والذي تقيم فيه بناته الستة مع والدتهم، و بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات أصدرت اليوم بحقه حكماً بالسجن مدى الحياة.

وقال الأشقر أن عدد من الأسرى المحكومين بالمؤبد معتقلين منذ ما يزيد عن 25 عاماً وهم الأسرى القدامى، وعشرات الاسرى الآخرين معتقلين منذ ما يزيد عن 20 عاماً، حيث ان غالبية عمداء الأسرى يقضون احكام بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وبيَّن الأشقر إلى ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.

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