شؤون فلسطينية

المدلل: نطالب أن يكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني والقدس

المدلل: نطالب أن يكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني والقدس
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس
طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، اليوم، الأحد، أن يكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية تحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني والقدس تعتبر أهم ثوابته وتحافظ على دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة هذه الجرائم الصهيونية، وتحفظ للشعب الفلسطيني حقه في مواجهة ومقاومة الاحتلال الصهيوني. 

وتابع المدلل: "على الأمة أن تتحمل مسؤولياتها بأن توجه بوصلتها باتجاه القدس، ودعم وإسناد أهلنا هناك للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس، واللذين هما آية من آيات القرآن الكريم  وجزء من عقيدة المسلمين وأن عقيدة المسلمين ستظل منقوصة طالما أن القدس محتلة ومستباحة من قبل الاحتلال الصهيوني الذي يريد من خلال مشروعه الصهيوني أن يتمدد إلى كل عواصمنا حتى يصل لمدينة رسول الله وإلى خيبر والمسجد الحرام". 

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خلال لقاء بمناسبة يوم القدس العالمي نظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في غزة على أن القدس هي المحور وجوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني الذي يحاول جاهدا من خلال بطشه وقتله أن يحول مدينة القدس إلى مدينة يهودية باسم "أورشليم" كعاصمة أبدية موحدة للاحتلال "الصهيوني". 

وقال: "الشعب الفلسطيني يفتدي القدس والأقصى بروحه وبفلذات أكباده وعلى الأمة أن تتحمل مسؤولياتها باتجاه دعم وإسناد صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد القدس والأقصى". 

وواصل المدلل: "ويأتي يوم القدس العالمي في هذا العام والاحتلال الصهيوني يحاول جاهدا ان يكرس واقع يهوديا داخل ساحات المسجد الأقصى وأن يقيم طقوسه وشعائره الدينية داخل ساحاته". 

أردف المدلل : "نبعث تحية إجلال وإكبار إلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وإلى أهلنا في مدينة القدس الذين يؤكدون أنهم سيبقون رأس حربة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة المخططات اليهودية باتجاه المسجد الأقصى". 

وأكد المدلل: "نقول للأمة العربية الشعب القدس ليست ملكا للشعب الفلسطيني وحده وإنما هي ملك للأمة العربية والاسلامية وطالما أن القدس مستباحة يعني أن العواصم العبية مستباحة أمام الهيمنة الأمريكية والصهيونية". 

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