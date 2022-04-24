رضوان: ندعو الفصائل للاستمرار بحالة الإجماع للدفاع عن القدس وعلى السلطة وقف التنسيق الأمني

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسقال القيادي في حركة حماس إن الدفاع عن القدس أن تستمر حالة الإجماع الفلسطينية والوحدة التي نستطيع من خلالها أن ندافع فيها عن قدسنا وأقصانا، داعياً السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني و اللقاءات العبيثة مع الاحتلال.وتابع رضوان: "يجب تطوير هذا الفعل الوحدوي والنضالي في الميدان وفي الموقف السياسي لأجل أن نحقق الوحدة السياسية الكاملة وهذا يقتضي من السلطة الفلسطينية أن توقف التنسيق الأمني واللقاءات العبثية والتبرؤ من اتفاقات أوسلو وتحقيق الوحدة الوطنية".وأكد رضوان في يوم القدس العالمي الذي نظمه اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في غزة على ضرورة حشد كل الطاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية لتحرير القدس وفلسطين خاصة و أن يوم القدس العالمي يتزامن مع الانتهاكات التي ترتكب بحق المقدسات وأبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية و48 .وأردف القيادي في حركة حماس أن يوم القدس العالمي يجب أن يكون يوما للوحدة الوطنية والإسلامية ويوما لحشد كل الطاقات والجماهير لتحرير فلسطين .ونبه رضوان إلى أن القدس عربية إسلامية وهي أولى القبلتين وثاني المسجدين ومسرى النبي محمد، وبالتالي لن نسمح بتمرير أي جريمة بحق الأقصى والقدسودعا : "المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ضد المقدسات".وأكد رضوان: "لن نمرر هذه الجرائم بحق القدس والأقصى ونحيي جماهير شعبنا الفلسطيني، المرابطون داخل القدس الذين أفشلوا مخططات الاحتلال بتهويد القدس أو بذبح القرابين وأفشلوا التقسيم الزماني والمكاني للعبادة".