شؤون فلسطينية

المالكي: القيادة ستجري تقييما شاملاً لتطورات الأوضاع بعد شهر رمضان

المالكي: القيادة ستجري تقييما شاملاً لتطورات الأوضاع بعد شهر رمضان
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تواصل تحركاتها على مختلف المستويات لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، إن القيادة ستجري بعد شهر رمضان المبارك تقييما كاملاً وشاملاً لتطورات الأوضاع سواء الميدانية أو على مستوى العمل العربي المشترك أو الاتصالات مع الإدارة الامريكية المجتمع الدولي وإمكانية التحرك على كافة المستويات في المنظمات الإقليمية والدولية والأممية.

وتعليقاً على اجتماع المندوبين لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر غدا، قال المالكي: إنه تم تحضير مسودة البيان الذي سيصدر عن الاجتماع  وشاركت في صياغته دولة فلسطين وتم فيه عرض كافة القضايا المطلوبة، متوقعا ان يتم اعتماد البيان بكامله دون تغيير أو تعديل. 

وأوضح المالكي أن اجتماع مندوبي لمنظمة التعاون الإسلامي في غاية الأهمية  لأنه يعطي زخما تراكميا من قبل المجموعات الإقليمية التي نحرص دائما ان تكون سندا قويا للأوضاع في فلسطين.

وفيما يتعلق بالاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الامن غدا الاثنين ولفت المالكي أنه بإمكان دولة فلسطين المشاركة في هذا الاجتماع ووفقا لمجريات ما سيحدث سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن العودة لمجلس الأمن لتقديم قرارات خاصة بالوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى.

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