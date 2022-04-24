"النضال الشعبي" تدعو لصون الوحدة الوطنية ودماء الشهداء والحفاظ على النسيج الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة جنين إطلاق النار باتجاه مقرات الأجهزة الأمنية ( المقاطعة) أمس، معتبرة ذلك يشكل خطرا على الأمن والاسلم الأهلي والمجتمعي.وقال سكرتير الجبهة بالمحافظة مهند قلالوة في الوقت الذي تتعرض فيه محافظة جنين لحصار الاحتلال وعمليات الاقتحامات المتتالية للمدينة ومخيمها من المخجل أن يتم استهداف مقرات الاجهزة الأمنية بالرصاص وفي وقت الافطار وهذا يتطلب من كافة القوى الوطنية والاسلامية للتوقف أمام ذلك لنعيد تجسيد لحمتنا الوطنية ومحاسبة كل الخارجين عن النظام والقانون.وتابع قلالوة: أن أبناء الأجهزة الامنية هم ابناؤنا واخوتنا وأن استهداف مقراتهم باطلاق النار عليهم خارج عن عادات وتقاليد شعبنا والاشتباك الحقيقي والتناقض الرئيس هو مع الاحتلال فقط وهذه التصرفات لا تخدم قضية ومصالح شعبنا في دفاعه عن أرضه ووطنه.وطالب قلالوة بصون الوحدة الوطنية ودماء الشهداء والحفاظ على النسيج الاجتماعي والكف عن هكذا تصرفات لن تجلب سوى الدمار للمحافظة التي بحاجة لتوحيد كل الجهود لتعزيز صمود أبناءها في وجه عدوان الاحتلال المستمر.