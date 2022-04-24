غزة: "التنمية" تطلق خدمة تحسين السكن للأسر الفقيرة في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، الخدمة الالكترونية لتحسين السكن للأسر الفقيرة في قطاع غزة.ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني رابط للتسجيل للاستفادة من الخدمة "من هنا".وكانت "التنمية" وقعت مع ووزارة الأشغال مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة تحسين منازل الأسر الفقيرة والهشة.وتنص بنود الاتفاقية على أن أي مواطن بحاجة لترميم منزل وليس بناء وحدة سكنية بإمكانه الدخول للمنصة الالكترونية التي ستكون متاحة للمواطنين بداية نيسان/إبريل 2022، وبإمكان المواطنين الدخول حسب الاحتياج للخدمة.ويشار إلى أن تقديم الطلبات سيكون من خلال وزارة التنمية، وفنياً من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان.وأكدت الوزارة أن معايير الاستفادة ستتم عن طريق التنسيق الالكتروني دون تدخل بشري في اختيار الحالات، وبها معيارية تعتمد على المعلومات الخاصة بالأسرة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الفنية.وذكرت أن كافة الحالات التي سجلت لدى وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة الأشغال سابقا بإمكانها الدخول لتحديث بياناتها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود مصادر دخل للأسرة وألا تكون الحالة قد حصلت قبل ذلك على مشروع ترميم من قبل الوزارة هي أو أحد أفراد أسرتها.