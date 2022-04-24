شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات: نحذر من تصريحات لازاريني التي تؤسس لبداية مسار تقويض (أونروا)

مجلس العلاقات: نحذر من تصريحات لازاريني التي تؤسس لبداية مسار تقويض (أونروا)
إحدى مدارس أونروا - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين من تصريحات المفوض العام لـ (أونروا) الأخيرة التي أشار فيها بإمكانية "أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن (أونروا)".

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد إن هذه التصريحات الصادرة عن رأس الهرم في الوكالة الأممية تؤسس لحرف (أونروا) عن مهمتها الأساسية، وهو هدف لطالما سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية.

ورفض المجلس في بيانه تصريحات المفوض مطالباً له ببيان رسمي لتوضيح حقيقة هذه التوجهات، مذكرًا بوظيفة (أونروا) التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى ان يعودوا الى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194.

وأكد المجلس بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين ليست قضية إنسانية فحسب، بل سياسية ومرتبطة بشكل أساسي بعودة اللاجئين إلى ديارهم، وحصر مشكلتهم في البعد الإنساني هو أمر خطير قد ينذر بتفجير الأوضاع.

ودعا المجلس المفوض العام للتراجع عن هذه التصريحات، والضغط على المجتمع الدولي، الذي تسبب بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين عبر اعترافه بدولة الكيان، لحل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة منذ سنين.

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