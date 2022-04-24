محلل اقتصادي لـ"دنيا الوطن": توقعات بارتفاع الدولار لهذا الرقم الفترة المقبلة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام



واختتم د. عطعوط حديثه بالقول إن: "كسر الدولار لنقطة 3.23 هي من ستدفعه للأمام ليس أقل من خانات 3.25-3.30، ويمكن أن تكون هناك ارتفاعات مقبلة حال كسر خانة 3.30، سننطلق نحو خانة الـ3.34 و3.40 وهذا الحد الأقصى في الفترة المقبلة".



كشف المحلل الاقتصادي د. سامح عطعوط، اليوم الأحد، عن توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى ما قيمته 3.34 و 3.40 مقابل الشيكل الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.وأرجع د. عطعوط في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أسباب ارتفاع الدولار الآونة الأخيرة إلى عدة عوامل رئيسية: أولها أرقام أسعار المستهلكين التي أتت يوم الجمعة ما قبل أسبوعين، والتي أثبتت أن أرقام التضخم مضبوطة في دولة الاحتلال إذ سجلت القراءة السنوية 3.5% وهي نفس قراءة شهر شباط/ يناير 2022.وأضاف أن عملية أسعار المستهلكين والأرقام المتعلقة بهم هي العامل الرئيسي الذي أعطت علامة بعدم وجود ضغط على البنك المركزي التابع للاحتلال خلال الأشهر المقبلة من موضوع رفع الفائدة.وأوضح د. عطعوط، أن هناك جو عام بقوة الدولار أمام كل العملات، فمؤشره يسجل يومياً زيادة دخلت 101 وهذا دليل على قوته مقابل عملات أخرى، حيث أن اليورو الأوروبي دخل107 ، الين الياباني 128، الجنيه الإسترليني 128 والدولار الكندي 128.وبين أن قوة الدولار مرتبطة أيضاً بموضوع قرار البنك المركزي الأمريكي خلال ما تبقى من السنة وبالذات الاجتماع المقبل يوم الأربعاء، المقرر بتاريخ 4 أيار/ مايو 2022، وتوجد توقعات برفع 50 نقطة أساس وهذا الأمر الذي يعطي قوة للدولار.وتابع: "تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي إننا بحاجة إلى عمليات رفع متكررة للنقاط حتى نهاية العام 2022، لمواجهة التضخم المرتفع جداً في الولايات المتحدة الأمريكية".وذكر المحلل الاقتصادي، أن عامل التوترات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية محدود تقريباً والذي أثر بشكل معين على قوة الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي.وأكمل أن العامل الأخير متعلق بموضوع انخفاضات أسهم التكنولوجيا وخاصة أسهم النازدك التكنولوجي فارتداده الأسبوع الماضي بنسبة 3-5%، وهذا ما أعطى قوة للدولار أمام الشيكل، إضافة أن ثمة علاقة ارتباطيه جداً تثبتت خلال العامين الماضيين أن ارتفاع النازدك يؤدي إلى انخفاض الدولار مقابل الشيكل والعكس صحيح.