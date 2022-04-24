الشرطة تضبط خمس قطع أسلحة نارية في الخليل

ضبطت الشرطة اليوم خمس قطع أسلحة نارية استخدمت في مشاجرة وقعت مؤخرا في محافظة الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه بعد وقوع شجار استخدمت فيه أسلحة نارية قتل على اثرها مواطن وأصيب اخرون بجروح في بلدة بيت امر شمال الخليل، وبعد عمليات بحث وتحرٍ قامت بها إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة فقد تمكنت من القبض على خمس اشخاص وضبط الأسلحة النارية.





وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم واحالتهم لجهات الاختصاص مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن