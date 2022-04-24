رئيس الوزراء الأردني: نقف بصلابة أمام أي محاولات لتغيير الوضع القائم لمقدسات القدس





جاء ذلك خلال زيارته، مطرانيَّة الروم الأرثوذكس في عمَّان، مقدماً التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.



وأكّد الخصاونة وفق ما نقلت قناة (المملكة)، "العمل من أجل إشاعة أجواء التهدئة بما يضمن ويحافظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها".



وأشار رئيس الوزراء الأردني، إلى أن "الأوضاع الماليَّة والنقديَّة ممتازة، ومقبلون على استقطاب استثمارات كبرى كدلالة على الموثوقيَّة بالبيئة الاستثماريَّة ومتانة الاقتصاد الأردني".





في السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تقييد إسرائيل وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين لمناسبة حلول سبت النور .





وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود العددية على المصلين، مرفوضة ومدانة.





وأكد أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التقييدية على مسيحيي القدس المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن عمّان "تقف بصلابة أمام أيِّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس".