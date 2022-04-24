"الأرصاد الجوية": عاصفة رملية تضرب فلسطين وتستمر حتى الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأفاد مدير عام الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، اليوم الأحد، بأن فلسطين تتأثر بعاصفة رملية قادمة من بادية الشام من المتوقع استمرار تأثيرها حتى الثلاثاء المقبل.وأضاف أبو أسعد، أن العاصفة الرملية أدت إلى ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء بشكل واضح، كما تدنى مستوى الرؤية خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، لافتا أن تأثيرها أقل حدة في المناطق الجنوبية.وبيّن أن ذروة تأثير العاصفة الرملية تكون اليوم وتخف تدريجيا لتنتهي مساء الثلاثاء، مشيراً إلى احتمالية سقوط زخات خفيفة من الأمطار اليوم في بعض المناطق.