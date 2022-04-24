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قوات الاحتلال تصيب عاملاً وتعتقله قرب طولكرم

قوات الاحتلال تصيب عاملاً وتعتقله قرب طولكرم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عامل من قرية زبوبا غرب جنين، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي طولكرم، قبل أن يتم اعتقاله.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه العامل أحمد محمد عطاطرة أثناء محاولته اجتياز الجدار للوصول إلى مكان عمله داخل أراضي 1948، ما أدى لإصابته بعيار ناري بالقدم، قبل أن تعتقله.

وكان عاملان من بلدة بلعا، أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بوابة "سنعوز" العسكري، غرب مدينة طولكرم.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه العاملين، أثناء محاولتهما اجتياز الحاجز للوصول إلى مكان عملهما داخل أراضي عام 1948.

وأضافت بأن ذلك أدى إلى إصابة أحدهما بعيار ناري بالقدم والآخر بشظايا في الأطراف السفلية، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

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