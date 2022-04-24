الحرس الثوري الإيراني يحتجز "سفينة أجنبية" في الخليج

رام الله - دنيا الوطناحتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، سفينة أجنبية، يقول إنها "تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج".ونقلت وكالة (فارس) شبه الرسمية، عن مدير العلاقات العامة في قوات المنطقة البحرية الثانية في الحرس الثوري، غلامحسين حسيني، تأكيده أن السفينة (التي لم يكشف عن اسمها أو تبعيتها) احتجزت في شمال الخليج، وعثر على متنها على 200 ألف لتر من الوقود المهرب.وأضاف: أن طاقم السفينة المكون من ثمانية أشخاص اعتقل وأحيل للجهات القضائية في ميناء بوشهر لإكمال التحقيقات وللمحاكمة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ولفت حسيني إلى أن قوات الحرس الثوري فتشت أيضا خمسة قوارب كانت مخصصة لتزويد السفينة المحتجزة بالوقود وصادرت وثائقها على ذمة التحقيق.