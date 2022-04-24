"الخارجية": وفاة طالب فلسطيني بحادث سير في روسيا





ويجري سفير دولة فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل الاتصالات اللازمة مع ذويه والجهات المختصة لترتيب الإجراءات المتعلقة بنقل جثمانه الى أرض الوطن في القريب العاجل.





من جهته هاتف السفير د. أحمد الديك، والد الطالب وأبلغه تعازي وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والوزارة وكادرها بوفاة نجله سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة دولة فلسطين في موسكو، بوفاة الطالب حافظ حنني سنة ثانية طب من بلدة بيت فوريك فجر هذا اليوم إثر حادث سير مؤسف حدث قبل أيام.