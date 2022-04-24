قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة مواطنين من عدة مناطق بالضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عبد الله العمور من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وجاسر منتصر أبو حيط من نابلس، وأمير السقا وعمر عدوان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وخالد محمد سدر من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقدسيا من منطقة باب العمود بالبلدة القديمة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي فواز شرحه، بعد الاعتداء عليه أثناء تواجده في منطقة باب العمود.