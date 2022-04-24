قيادي بـ (الجهاد) يُعلق على تهديدات الاحتلال سحب التسهيلات في القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن️ "تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بسحب التسهيلات وإغلاق معبر بيت حانون يقصد منها عزل غزة عن جرائمه في القدس وجنين وباقي الضفة الغربية".وأكد في تصريح صحفي، أن "غزة لا يمكن ابتزازها أو عزلها وهي تحولت إلى قلعة للمقاومة ضد جرائم وعدوان الاحتلال".وأضاف: "ما يسمى بالتسهيلات هي حق طبيعي لأهل غزة وهي أقل من الحد الأدنى لأهلها الذين يعانون الحصار والعدوان على مدار الوقت".وأوضح الهندي، أن "هذه الممارسات والجرائم سترتد إلى نحر العدو وستبقى غزة شوكة في قلبه".