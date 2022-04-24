شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: استمرار حالة التأهب الأمني بالداخل والضفة والقطاع والجيش يتخذ قرارات جديدة

إعلام إسرائيلي: استمرار حالة التأهب الأمني بالداخل والضفة والقطاع والجيش يتخذ قرارات جديدة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، باستمرار التأهب الأمني بالداخل الفلسطيني، والضفة الغربية وعلى امتداد الحدود مع قطاع غزة.

وأضافت بأن حوالي 1400 جندي، سينضمون إلى قوات الشرطة لمساعدتها في الحفاظ على النظام في المدن، فيما تم تعزيز القوات على خط التماس بـ 12 كتيبة أخرى.

وتابعت (كان): بأنه يُتوقع أن يصادق رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال، أفيف كوخافي اليوم، على تجنيد وحدات احتياط لاستبدال جنود الخدمة الإلزامية الذين يقومون بنشاطات الحراسة على الخط.

وكانت صحيفة (هأرتس) أفادت اليوم الأحد،  بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل يؤيدون إعادة فتح معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع في أسرع وقت ممكن، بعد إغلاقه بسبب إطلاق الصواريخ.

وأضاف الصحيفة بأن "القرار بيد المستوى السياسي"، فيما يقول مسؤول أمني: إنه من المتوقع أن يكون الأسبوع الحالي حاسماً على صعيد الوضع الأمني في الضفة والقدس وأيضا غزة، لذلك "تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي".

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