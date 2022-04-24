الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما بواقعة وفاة شاب جنوب الخليل
لقي شاب يبلغ من العمر (26 عاماً) مصرعه، فجر اليوم الأحد، جنوب الخليل، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة، إجراءاتهما القانونية.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: بأن "النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر (26 عاماً) بمدينة دورا جنوب الخليل".
وكانت مدينة يطا جنوب المدينة، شهدت يوم الجمعة الماضية، أحداثاً مؤسفة تمثلت بمقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح، إثر شجار بين عدد من المواطنين.
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