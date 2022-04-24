دولي

مادورو يتهم الرئيس الكولومبي بالتخطيط لعمليات تخريب في فنزويلا

مادورو يتهم الرئيس الكولومبي بالتخطيط لعمليات تخريب في فنزويلا
نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن نظيره الكولومبي إيفان دوكي، يخطط لأعمال تخريبية في أراضي فنزويلا هدفها تصفية بعض الضباط في الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة.

وأضاف مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: "يخطط إيفان دوكي، بالتعاون مع المجرمين الأفراد والمنظمين، لإرسال المخربين عبر الحدود، على شكل مجموعات من اللصوص والمجرمين لمهاجمة رجال الشرطة والجيش وعناصر قوات الأمن".

وبحسب الزعيم الفنزويلي، يسعى الرئيس دوكي إلى إضعاف معنويات قوات الأمن في فنزويلا من أجل حرمانها من فعاليتها.

وقال: "يخططون لقتل رجال الشرطة في البداية، حتى تفقد الشرطة معنوياتها وفعاليتها، ثم مهاجمة مقرات الشرطة والجيش. حذروا حكام المقاطعات، أنا لا أحاول تحريك الأجواء. هذه هي خطة مافيا المخدرات التي تدير كولومبيا".

وقال مادورو إن نظيره الكولومبي يسعى بشدة لإيذاء فنزويلا قبل أن يتنحى في أغسطس من هذا العام.

وقطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا في فبراير 2019 بعد محاولة نشطاء المعارضة بقيادة خوان غوايدو نقل مساعدات إنسانية مزعومة عبر الحدود، ووصفت الحكومة الفنزويلية هذا الإجراء بأنه محاولة غزو.

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