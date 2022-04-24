15 ضحية إثر غرق زورق يقل مهاجرين غير شرعيين في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأفاد الجيش اللبناني بأنه عثر على 15 جثة، إحداها لطفلة، بعد حادث غرق زورق كان على متنه أكثر من 60 مهاجراً غير شرعي، فيما بلغ عدد الناجين 45 شخصاً.وكان أحمد تامر مدير مرفأ طرابلس شمال لبنان، أكد أن "القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة توجهت إلى جزيرة الفنار - الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق المركب، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا".وأضاف تامر أنه "اتصل بوزير الأشغال والنقل علي حمية الذي بدوره اتصل بقائد الجيش، للتنسيق والمساعدة لإنقاذ الناجين".وأفادت مصادر عسكرية لـ"الشرق" بأن 4 قوارب للقوات البحرية اللبنانية توجهت للقيام بعمليات البحث في البحر، لافتة إلى وجود عدد كبير من النساء والأطفال بين ركاب المركب.من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، إنه "يتابع" موضوع غرق الزورق الذي كان يقل ركاباً، وانطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى لهذه الغاية اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالباً استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".كما أجرى اتصالاً بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لـ"استنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".وقال "الصليب الأحمر" في تغريدة على "تويتر" إنه "وجّه 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس".