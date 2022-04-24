دولي

ترامب: ارتباك بايدن سيقود الولايات المتحدة إلى الجحيم

ترامب: ارتباك بايدن سيقود الولايات المتحدة إلى الجحيم
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
واصل الرئيس الأميركي السابق السابق، دونالد ترامب، انتقاداته للإدارة الحالية، برئاسة جو بايدن، قائلاً إنه يقود البلاد إلى "جحيم".

وقال ترامب: إنّ "الإدارة الأميركية تدمر البلاد، بعد أن وصلت إلى السلطة نتيجة انتخابات مزورة"، مشدداً على أنّ "ارتباك الرئيس جو بايدن سيقود البلاد إلى "الجحيم"، وفق تعبيره.

وأضاف في تجمع جماهيري في مقاطعة ديلاوير في ولاية أوهايو: أنّ "الحقيقة تكمن في أنّ الانتخابات كانت مزورة وتمت سرقتها، ويتم حالياً تدمير بلادنا. البلاد في طريقها إلى الجحيم، لم يحدث أمر من هذا القبيل سابقاً".

وتابع ترامب: "لسوء الحظ، لدينا رئيس لا يدرك على الإطلاق ما يحدث، فهو يصافح الهواء، يتجول في حيرة من أمره. أقول لكم إنّه ليس من الجيد اتباع أوامر أرنب عيد الفصح".

وبحسب ترامب، تقوم الإدارة الحالية بوضع البلاد في المرتبة الأخيرة، كأساس لحكمه، مثل أسعار البنزين التي كانت خلال فترة إدارته بقيمة 1.9 دولار للغالون وهي الآن "تصل إلى 5-6-7-8 دولارات"، لافتاً إلى أنّ "الجمهور سيعتاد على ذلك".  

وتابع ترامب: "لقد تم في عهدي تخفيض الضرائب أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، وفق ما نقل موقع (الميادين).

ومنذ أيام، انتقدت شبكة "فوكس نيوز" سياسات الإدارة الأميركية، مشيرةً إلى أنّ الاقتصاد الأميركي في "خطر الانهيار"، مشيرةً إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشتت انتباه الأميركيين من خلال إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، الأمر الذي يضع بايدن أمام تحدي تراجع الشعبية.

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