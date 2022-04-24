إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

رام الله - دنيا الوطندفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط منطقة "التبانة" في مدينة طرابلس تزامنا مع إطلاق رصاص إثر غرق زورق كان يحمل نحو 60 مهاجرا قبالة السواحل اللبنانية.واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى مدينة طرابلس، بعد توتر كبير شهدته المنطقة، رافقه إطلاق نار كثيف في منطقة القبه، إثر غضب الأهالي من غرق مركب كان يقل مهاجرين مقابل سواحل المدينة.هذا وأفاد موقع "لبنان 24" بسماع إطلاق رصاص أمام مدخل مستشفى المظلوم في طرابلس، حيث جرى نقل أشخاص إلى هناك، من الذين تعرضوا لحادثة غرق الزورق قبالة المدينة.وكشف "لبنان 24" عن حصول توتر أمام مدخل طوارئ المستشفى الحكومي وذلك بعد محاولة مجموعة كبيرة من الشبان الدخول إلى المستشفى، إلا أن الجيش منعهم، وأطلق النار في الهواء لتفريق الحشود أمام المستشفى.وأشارت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أنه تم إنقاذ 45 راكبا من أصل 60 ومصرع طفلة بحادث غرق مركب قبالة ميناء طرابلس شمالي البلاد، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت مستمرة.وأوضحت الصحيفة أن جهود عناصر الجيش اللبناني مستمرة في البحث عن المفقودين الباقين، وأشارت إلى ورود معلومات غير مؤكدة عن وفاة طفل ثان غرقا.وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن مساء السبت عن غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس، لافتا إلى أنه وجه 10 سيارات إسعاف إلى الميناء.