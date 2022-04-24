عربي

تأجيل أول رحلة كانت مقررة عبر مطار صنعاء المتوقف منذ 6 أعوام

تأجيل أول رحلة كانت مقررة عبر مطار صنعاء المتوقف منذ 6 أعوام
مطار صنعاء الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تأجيل أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي منذ 6 أعوام كانت مقررة إلى الأردن يوم الأحد، ضمن رحلات هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين.

وقالت شركة "اليمنية" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها "تعلن عدم تلقيها لتصاريح التشغيل لأول رحلة لها من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، والتي كان من المقرر انطلاقها يوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا".

وأضافت أنها "بدأت إجراءات حجز التذاكر للمسافرين على هذه الرحلة، كما أنها قامت بكامل استعداداتها الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ومن ثم عودتها إلى مطار صنعاء الدولي قادمة من عمّان، وهذه الرحلة التي ستكون بادرة خير لنقل المرضى والمسافرين من صنعاء إلى عمان".

وأعربت "اليمنية" عن "أسفها الشديد للمسافرين عن عدم السماح لها بتشغيل أولى تلك الرحلات من مطار صنعاء الدولي"، آملة أن يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق رحلاتها من صنعاء".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تلقيها موافقة من الأمم المتحدة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد 24 أبريل الساعة 8 صباحا، مشيرة إلى أن الخطوط الجوية اليمنية ستبدأ إجراء الحجوزات الخاصة بتلك الرحلة وستكون الأولوية للمرضى.

ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالإعلان عن استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن "الخطوة طال انتظارها واشتدت الحاجة إليها".

وأكد هانس غروندبرغ "الاستمرار في العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة، والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع".

أخبار ذات صلة

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

قتلى بغرق زوارق للمهاجرين قبالة سواحل تونس

قتلى بغرق زوارق للمهاجرين قبالة سواحل تونس

سقوط مسيرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة

سقوط مسيرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة

غرق قارب يقل 60 شخصاً قبالة الشاطئ اللبناني

غرق قارب يقل 60 شخصاً قبالة الشاطئ اللبناني

الكشف عن فحوى اجتماع أمني بين الرياض وطهران في بغداد

الكشف عن فحوى اجتماع أمني بين الرياض وطهران في بغداد

الجزائر: صفر إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الجزائر: صفر إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مصرع 8 معتمرين مصريين وإصابة 43 آخرين في حادث مروع بالسعودية

مصرع 8 معتمرين مصريين وإصابة 43 آخرين في حادث مروع بالسعودية

كيف يؤثر توتر العلاقات بين موسكو ودولة الاحتلال بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟

كيف يؤثر توتر العلاقات بين موسكو ودولة الاحتلال بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما بواقعة وفاة شاب جنوب الخليل

الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما بواقعة وفاة شاب جنوب الخليل

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد؟

شاهد: باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي

شاهد: باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في تقوع شرق بيت لحم

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في تقوع شرق بيت لحم

اشتية يرد على تصريحات بينت حول فلسطين.. ماذا قال؟

اشتية يرد على تصريحات بينت حول فلسطين.. ماذا قال؟

ممثل أميركي: اسرائيل تستهدف المصلين في الأقصى بشكل ممنهج

ممثل أميركي: اسرائيل تستهدف المصلين في الأقصى بشكل ممنهج

من مسافة صفر.. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في كفر قدوم بقلقيلية

من مسافة صفر.. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في كفر قدوم بقلقيلية

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص المستوطنين ببلدة صوريف شمال الخليل

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص المستوطنين ببلدة صوريف شمال الخليل

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد: زينب الموسوي تقاضي سيدة اتهمتها بسرقة زوجها

شاهد: زينب الموسوي تقاضي سيدة اتهمتها بسرقة زوجها

بعد إطلالتها الجريئة.. هيا مرعشلي تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد إطلالتها الجريئة.. هيا مرعشلي تثير الجدل بهذه الإطلالة

لهذا السبب.. منة شلبي تقاضي ممرضتين وتحصل على حكم حبسهم

لهذا السبب.. منة شلبي تقاضي ممرضتين وتحصل على حكم حبسهم

شاهد: درة تلفت أنظار جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: درة تلفت أنظار جمهورها بآخر إطلالة لها

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

عربي

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين

قتلى بغرق زوارق للمهاجرين قبالة سواحل تونس

قتلى بغرق زوارق للمهاجرين قبالة سواحل تونس

تأجيل أول رحلة كانت مقررة عبر مطار صنعاء المتوقف منذ 6 أعوام

تأجيل أول رحلة كانت مقررة عبر مطار صنعاء المتوقف منذ 6 أعوام

سقوط مسيرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة

سقوط مسيرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة