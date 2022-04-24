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شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: توقعات بأن يكون الأسبوع الحالي حاسماً وتعزيز منظومات الدفاع الجوي

صحيفة إسرائيلية: توقعات بأن يكون الأسبوع الحالي حاسماً وتعزيز منظومات الدفاع الجوي
منظومة القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هأرتس) اليوم الأحد،  بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل يؤيدون إعادة فتح معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع في أسرع وقت ممكن، بعد إغلاقه بسبب إطلاق الصواريخ.

وأضاف الصحيفة بأن "القرار بيد المستوى السياسي"، فيما يقول مسؤول أمني: إنه من المتوقع أن يكون الأسبوع الحالي حاسماً على صعيد الوضع الأمني في الضفة والقدس وأيضا غزة، لذلك "تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي".

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، أمام التجار والعمال.

ووفق ما ذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، فإن هذا القرار جاء في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأضافت: أنه بدءاً من يوم الأحد لن يتم فتح معبر بيت حانون/إيرز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة، فيما سيتم دراسة قرار إعادة فتح المعبر، وفقًا لتقييم الأوضاع.

وشهدت الأيام الأخيرة إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، اتجاه مناطق الغلاف، على إثر انتهاكات واقتحامات إسرائيلية شهدها المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وردّ جيش الاحتلال على إطلاق الصواريخ، بقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

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