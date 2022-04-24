غرق قارب يقل 60 شخصاً قبالة الشاطئ اللبناني

رام الله - دنيا الوطنأعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم السبت، غرق قارب يحمل على متنه نحو 60 شخصاً بالقرب من مدينة طرابلس شمالي البلاد، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.وأفادت مصادر عسكرية لـ(الشرق) أن 4 قوارب للقوات البحرية اللبنانية توجهت للقيام بعمليات البحث في البحر، لافتة إلى وجود عدد كبير من النساء والأطفال.ولفتت مصادر في مرفأ طرابلس، إلى أن الجيش عثر على جثة طفلة نتيجة غرق الزورق، كما عثر على ناجين من دون تحديد عددهم.رئيس الحكومة يتابعمن جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان إنه "يتابع" موضوع غرق زورق الذي يقل ركاباً، وانطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى لهذه الغاية اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالباً استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".كما أجرى اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لـ"استنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".وقال "الصليب الأحمر" في تغريدة على "تويتر" إنه "وجّه 7 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس".