دولي

روسيا تحقق في تقرير بشأن وجود قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا

روسيا تحقق في تقرير بشأن وجود قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت أعلى هيئة تحقيق رسمية في روسيا، اليوم السبت، إنها تحقق في تقرير إعلامي روسي يزعم نشر خبراء من القوات الخاصة البريطانية في غرب أوكرانيا.

وهذه القوات الخاصة هي من قوات النخبة العسكرية البريطانية المدربة على القيام بالعمليات الخاصة والمراقبة ومكافحة الإرهاب، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن مصدر أمني روسي قوله إنه جرى إرسال نحو 20 عضوا في هذه القوة الخاصة إلى منطقة لفيف.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إنها ستتابع التقرير، الذي أفاد بإرسالهم "لمساعدة الأجهزة الخاصة الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية في أراضي أوكرانيا".

ولم ترد وزارة الدفاع البريطانية بعد على طلب لرويترز للتعليق على التحقيق الروسي.

وذكرت بريطانيا أنها أرسلت مدربين عسكريين إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام لتدريب القوات المحلية على استخدام الأسلحة المضادة للدبابات.

وفي 17 فبراير، أي قبل أسبوع من العملية العسكرية الروسية، كشفت الحكومة البريطانية أنها سحبت جميع القوات باستثناء القوات اللازمة لحماية السفير البريطاني.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مباحثات أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال الرئيس الأوكراني إنه بحث مع رئيس الحكومة البريطانية "مرحلة جديدة" من المساعدات العسكرية بما فيها تقديم الأسلحة الثقيلة.

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