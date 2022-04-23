دولي

أعلنت حصيلة استهدافاتها.. الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتخزين الأسلحة الغربية بأوديسا

أعلنت حصيلة استهدافاتها.. الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتخزين الأسلحة الغربية بأوديسا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا في مطار عسكري بأوديسا الساحلية.

وقال: "دمرت صواريخنا بعيدة المدى عالية الدقة التي أطلقت من الجو مركزا لوجستيا في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية، حيث تم تخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "دمرت صواريخنا نهارا 22 موقعا عسكريا في أوكرانيا، وهي 3 مواقع للقيادة والمراقبة، و11 مركز إسناد عسكري، بالإضافة إلى تجمّعات للقوات الأوكرانية، كما بلغت خسائر النازيين أكثر من 200 فرد وأكثر من 30 عربة ودبابة".

وتابع: "في مدينتي إليتشيفكا وكراماتورسك، تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، وفي محيط بلدة نوفايا دميتروفكا، دمرنا بطارية للدفاع الجوي وثلاث محطات رادار".

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 79 موقعا عسكريا في أوكرانيا، بينها 6 مراكز قيادة، و52 تجمّعا عسكريا، بالإضافة إلى 16 مستودعا للصواريخ وذخائر المدفعية والوقود، كما تم تدمير 4 عربات (Buk-M1) للدفاع الجوي في محيط بلدتي كوراخوفكا ورومانوفكا، بالإضافة إلى منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (تور) في منطقة سيرغيفكا".

وختم: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 141 طائرة، و110 مروحيات، و541 طائرة بدون طيار، و264 منصة صواريخ مضاد للطائرات، و2479 دبابة وعربة قتالية، و278 راجمة صواريخ، و1081 مدفعا و2321 مركبة عسكرية خاصة".

أخبار ذات صلة

روسيا تحقق في تقرير بشأن وجود قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا

روسيا تحقق في تقرير بشأن وجود قوات بريطانية خاصة في أوكرانيا

إيران: مسلحون يهاجمون قائد الحرس الثوري ومقتل حارسه الشخصي

إيران: مسلحون يهاجمون قائد الحرس الثوري ومقتل حارسه الشخصي

شرطة واشنطن: ثلاث إصابات بإطلاق نار في حي سكني

شرطة واشنطن: ثلاث إصابات بإطلاق نار في حي سكني

الجيش التركي: مقتل جنديين باستهداف سوريا مدرعة شمال مدينة حلب

الجيش التركي: مقتل جنديين باستهداف سوريا مدرعة شمال مدينة حلب

الرئيس الأوكراني: الحلفاء قدموا لنا ما طلبناه من أسلحة وعتاد

الرئيس الأوكراني: الحلفاء قدموا لنا ما طلبناه من أسلحة وعتاد

نجاة قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

نجاة قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

لافروف: المفاوضات بين موسكو وكييف &#34;متعثرة&#34;

لافروف: المفاوضات بين موسكو وكييف "متعثرة"

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة في تاريخه والقيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام

ترامب: العالم يمر بأخطر لحظة في تاريخه والقيادة الأمريكية الحالية لا تحظى بالاحترام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

من مسافة صفر.. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في كفر قدوم بقلقيلية

من مسافة صفر.. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في كفر قدوم بقلقيلية

حركة &#34;فتح&#34; تنعي القائد الوطني صلاح التعمري

حركة "فتح" تنعي القائد الوطني صلاح التعمري

وفاة اللواء صلاح التعمري بعد صراع مع المرض

وفاة اللواء صلاح التعمري بعد صراع مع المرض

مرداوي: الصمود والمقاومة في القدس أفقدا الاحتلال منظومة الردع

مرداوي: الصمود والمقاومة في القدس أفقدا الاحتلال منظومة الردع

كليب: الشعب الفلسطيني موحّد اليوم خلف المقاومة‎‎

كليب: الشعب الفلسطيني موحّد اليوم خلف المقاومة‎‎

الجهاد الإسلامي: نستنكر عدوان الاحتلال على المسيحيين المُحتفلين بـ &#34;سبت النور&#34;

الجهاد الإسلامي: نستنكر عدوان الاحتلال على المسيحيين المُحتفلين بـ "سبت النور"

حماس: نشيد بالتضامن العربي والإسلامي والدولي وندعو لمزيد من الدعم لعدالة القضية الفلسطينية

حماس: نشيد بالتضامن العربي والإسلامي والدولي وندعو لمزيد من الدعم لعدالة القضية الفلسطينية

ناصر الدين: نحيي المرابطين في الأقصى ونحذر من استفزاز الفلسطينيين

ناصر الدين: نحيي المرابطين في الأقصى ونحذر من استفزاز الفلسطينيين

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة &#34;جوهرة&#34;

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة "جوهرة"

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

عربي

الجزائر: صفر إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الجزائر: صفر إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

كيف يؤثر توتر العلاقات بين موسكو ودولة الاحتلال بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟

كيف يؤثر توتر العلاقات بين موسكو ودولة الاحتلال بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟

شاهد: قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا

شاهد: قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال