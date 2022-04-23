ممثل أميركي: اسرائيل تستهدف المصلين في الأقصى بشكل ممنهج

رام الله - دنيا الوطناتهم الممثل والمخرج الأميركي الشهير مارك روفالو، اسرائيل بالاستهداف الممنهج للمصلين والصحفيين في المسجد الأقصى.ونشر روفالو تغريدة على صفحته على (تويتر)، قال فيها: "يوم أمس، اعتقلت إسرائيل ما يقارب من 500 فلسطيني من المسجد الأقصى، إضافة لإصابة 170 العديد منهم في حالة حرجة والعديد منهم صحفيون ضمن استهداف ممنهج"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي العام الماضي، وقع روفالو، إلى جانب 100 من المشاهير، على رسالة اتهم فيها إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري واستعمار استيطاني" تمارس "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" كونها "نظام فصل مؤسسي للتمييز العنصري".