شؤون فلسطينية

من مسافة صفر.. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في كفر قدوم بقلقيلية

من مسافة صفر.. مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في كفر قدوم بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، عصر اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأضافت أن المواجهات اندلعت من مسافة صفر أحرق خلالها الشبان الإطارات المطاطية.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

وتتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومي الجمعة والسبت مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا.

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