شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص المستوطنين ببلدة صوريف شمال الخليل

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص المستوطنين ببلدة صوريف شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين مساء اليوم السبت، برصاص المستوطنين، بمنطقة القرينات ببلدة صوريف شمال غرب الخليل.

ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مصادر، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين أثناء فلاحتهم أراضيهم في خلة علي اغنيم بمنطقة القرينات ببلدة صوريف، وأطلقوا الرصاص الحي ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين، نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

وأضافت المصادر، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في بطنه، وآخر في ساقه، والثالث أصيب بشظايا الرصاص الحي في أطرافه، وجميعهم من عائلة غنيمات، ووصفت إصابتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

كما اقتحم جنود الاحتلال المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

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