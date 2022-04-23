شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة.. بهذه الحالة

جيش الاحتلال يستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة.. بهذه الحالة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الاسرائيلي تحافظ على مستوى عالٍ من التأهب تجاه قطاع غزة، لافتة إلى أن المسؤولين الأمنيين يرون أنه اذا اتخذ المستاوى السياسي قراراً، فسيكونون على جاهزية لشن عملية عسكرية في القطاع بشكل فوري.

من جانبها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن مصادر أمنية في جيش الاحتلال، أن الجيش على درجة عالية من الاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل أدى إلى إعداد الجيش سلسلة من الأهداف الهجومية في القطاع ووضعها لموافقة القيادة السياسية.

وأوضحت أن القيادة السياسية قرر الرد بـ "الطائرة المدنية" على قطاع غزة، بالإضافة إلى الاستعداد لمهاجمة أهداف في غزة، أوصى الجيش القيادة السياسية بالامتناع عن الهجوم هذه المرة والمحاولة بالعقوبات المدنية كبديل.

وجاءت العقوبات الإسرائيلية بإغلاق معبر بيت حانون/ "إيرز" لأول مرة منذ السماح لعشرات آلاف العمال الفلسطييين بالعمل في الداخل، حيث يدخل حوالي 10 آلاف للعمل أسبوعيا، حيث تقرر إغلاق المعبر حتى الأحد وإعادة تقييم الوضع الأمني.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد تصاريح الدخول إلى إسرائيل في المستقبل القريب كجزء من سياسة "العصا والجزرة"، لكن قررت الحكومة الحالية تبني أدوات ضغط مدنية ضد حركة حماس في غزة.

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