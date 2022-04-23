شؤون فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتصعيد محتمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتصعيد محتمل بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن شرطة الاحتلال تستعد لتصعيد محتمل في القدس ومدن الداخل الفلسطيني، على خلفية التصعيد المستمر في المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة.

وقالت القناة: "إن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، أمر ضباط شرطة حرس الحدود الاحتياطيين بوضعهم في حالة تأهب للاستدعاء الفوري بسبب مخاوف من انتشار المواجهات مع الفلسطينيين إلى مدن مثل أم الفحم والناصرة".

وفي نفس السياق، أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، أوصى عناصر الشرطة بالامتناع قدر الإمكان عن دخول باحات المسجد الأقصى، مشيرةً إلى أن "قرار تنفيذ ذلك يبقى بيد قائد شرطة المنطقة".

وكانت قد تجددت المواجهات في المسجد الأقصى يوم أمس بعد صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، وذلك بعد ساعات من اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ولوح الكثير من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية وأعلام حماس، ورددوا شعارات مؤيدة للحركة.

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