حركة "فتح" تنعي القائد الوطني صلاح التعمري

رام الله - دنيا الوطننعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، القائد الوطني الكبير أسعد سليمان حسن، المعروف باسم "صلاح التعمري"، الذي وافته المنية اليوم في مدينة بيت لحم.وقالت مفضوية التعبئة والتنظيم بحركة فتح: "ترجل ابو الحسن الفارس عن صهوة جواده ورحل إلى الرفيق الأعلى، تاركًا خلفه حبه لأرضه ووطنه وذكرياته الطويله وتاريخه الحافل المشرف".وأضافت: نسأل المولَى عز وجل أنّ يتغمده بواسع رحمته وأنّ يسكنه قسيح جناته، وأنّ يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء".يُشار إلى أنّ القائد التعمري شغل منصب وزير وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية الثامنة، وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خلال انتخابات عام 1996، وحصل على 17,774 صوت، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم، وهو مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري. وعضو المجلس المركزي الفلسطيني.