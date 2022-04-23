وفاة اللواء صلاح التعمري بعد صراع مع المرض

رام الله - دنيا الوطنغيّب الموت، اليوم السبت، المناضل اللواء صلاح التعمري بعد صراع مع المرض، في محافظة بيت لحم.وأعلن عن وفاة المناضل صلاح التعمري، واسمه الحقيقي "أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان"، بعد رحلة نضال طويلة، ومعاناة مع مرض السكري، حيث أصيب بعدة جلطات وعانى من آثار السكري وتم بتر قدمية.ونعت محافظة بيت لحم ممثلة باللواء كامل حميد محافظ بيت لحم اللواء التعمري، وتقدمت "بأحر التعازي والمواساة من عموم ابناء شعبنا بالوطن والخارج بوفاة المناضل والقائد الوطني طيب الذكر المرحوم عطوفة اللواء صلاح التعمري ( أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان) محافظ محافظة بيت لحم سابقا".سيرة التعمري:صلاح التعمري، سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء، وقيادي في حركة فتح.شغل منصب وزير وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية الثامنة، وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خلال انتخابات عام 1996 حيث حصل على 17,774 صوت، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم، وهو مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني.