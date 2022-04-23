انتهاكات للاحتلال في الضفة واعتداءات تطال المسيحيين بالقدس

رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، اعتداءات جديدة في مناطق بالضفة الغربية، فيما فرضت عراقيل على المشاركين في الأعياد المسيحية بالقدس المحتلة.وأقام جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا جنوب بيت لحم، ما أدى إلى عرقلة المركبات الفلسطينية المتنقلة في المنطقة.وفتش جنود الاحتلال مركبات المواطنين على الحاجز، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، وتسببوا في أزمة مرورية.وفي محيط البلدة القديمة بالقدس، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، وأغلقت باب الجديد المؤدي إليها، ومنعت المحتفلين بـ "سبت النور" من العبور منه، وطلبت منهم التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعامود، دون إبداء أي أسباب.وفرض الاحتلال عراقيل أمام الذاهبين إلى كنيسة القيامة، وألزمتهم بوضع شارة حمراء على أذرعهم، ما شكّل انتهاك صارخ للأماكن المقدسة، التي تتعرض يوميا لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين.