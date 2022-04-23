الجهاد الإسلامي: نستنكر عدوان الاحتلال على المسيحيين المُحتفلين بـ "سبت النور"

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة الجهاد الإسلامي، تضييق قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المسيحيين الفلسطينيين والحد من حرية حركتهم من خلال نصب الحواجز وإغلاق الأبواب المؤدية إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس للاحتفال بـ"سبت النور".وأوضحت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنّ العدو بسياسته الإرهابية يستهدف جميع شعبنا بكل أطيافه ومكوناته وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية.ودعت الجهاد، إلى وحدة شعبنا لمواجهة هذا العدوان المستمر، والدفاع عن حق شعبنا في العبادة وممارسة حريته في المقدسات.وشدّدت الحركة، على أنّ هذه الممارسات الاحتلالية لن تنال من صمود وعزيمة شعبنا وتمسكه بأرضه والدفاع عنها، والتي ستبقى شامخة تواجه كل التحديات حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.