حماس: نشيد بالتضامن العربي والإسلامي والدولي وندعو لمزيد من الدعم لعدالة القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأشادت حركة "حماس" بالجماهير العربية والإسلامية والحرّة التي خرجت في أكثر من بلد عربي وإسلامي وأوروبي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بجرائم الاحتلال، واعتداءاته على المصلّين الآمنين، ومحاولاته فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.وأضافت الحركة: "إنَّنا وإذ نثمّن ونشيد بهذا التضامن الذي يأتي في سياقه الطبيعي في ظل استمرار العدوان والإجرام الصهيوني ضد الأرض والشعب الفلسطيني ومقدساته، لندعو إلى مواصلته وتعزيزه، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وشعبياً، والعمل على فضح جرائم الاحتلال، والضغط عليه في كل العواصم والمحافل لإنهاء عدوانه، والوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة، إنصافاً لنضاله وحقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها تحرير أرضه المحتلة والعودة إليها".