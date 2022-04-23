شؤون فلسطينية

ناصر الدين: نحيي المرابطين في الأقصى ونحذر من استفزاز الفلسطينيين

ناصر الدين: نحيي المرابطين في الأقصى ونحذر من استفزاز الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المكتب السياسي في حركة حماس هارون ناصر الدين التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك من أهل القدس والضفة الغربية والداخل المحتل.

وقال ناصر الدين إن المرابطين يواجهون بباسلة محاولات الاحتلال إفراغ ساحات الأقصى، والسماح لقطعان المستوطنين
بالاقتحام.

وأكد ناصر الدين أن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن استفزاز مشاعر الفلسطينيين سيؤدي إلى ردود حقيقية.

 وأوضح أن المقاومة ترصد كل الاعتداءات على أهلنا بالقدس والأقصى، مشيراً الى أن حماس أبلغت كل الوسطاء بأن استمرار الاعتداءات يستوجب ردًا مناسبًا من المقاومة.

 وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى المبارك لاقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة لباحات المسجد.

ورشق الشبان الذين انتشروا في ساحات الأقصى وخاصة في محيط المصلى القبلي قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

وأفادت مصادر طبية بإصابة أكثر عشرات المواطنين، عدد منهم بجراح خطرة بعد استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.

أخبار ذات صلة

كليب: الشعب الفلسطيني موحّد اليوم خلف المقاومة‎‎

كليب: الشعب الفلسطيني موحّد اليوم خلف المقاومة‎‎

انتهاكات للاحتلال في الضفة واعتداءات تطال المسيحيين بالقدس

انتهاكات للاحتلال في الضفة واعتداءات تطال المسيحيين بالقدس

الجهاد الإسلامي: نستنكر عدوان الاحتلال على المسيحيين المُحتفلين بـ &#34;سبت النور&#34;

الجهاد الإسلامي: نستنكر عدوان الاحتلال على المسيحيين المُحتفلين بـ "سبت النور"

حماس: نشيد بالتضامن العربي والإسلامي والدولي وندعو لمزيد من الدعم لعدالة القضية الفلسطينية

حماس: نشيد بالتضامن العربي والإسلامي والدولي وندعو لمزيد من الدعم لعدالة القضية الفلسطينية

حماس تعلق على إجراءات واعتداءات الاحتلال في كنيسة القيامة

حماس تعلق على إجراءات واعتداءات الاحتلال في كنيسة القيامة

مجدلاني: العاصمة الفلسطينية مدينة القدس ستبقى رمزاً للتعايش والمحبة والسلام

مجدلاني: العاصمة الفلسطينية مدينة القدس ستبقى رمزاً للتعايش والمحبة والسلام

يوم تضامني مع القدس وأهلها دعما لصمودهم ودعوة للتبرع لحملة الوفاء للقدس

يوم تضامني مع القدس وأهلها دعما لصمودهم ودعوة للتبرع لحملة الوفاء للقدس

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرق خانيونس

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرق خانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كليب: الشعب الفلسطيني موحّد اليوم خلف المقاومة‎‎

كليب: الشعب الفلسطيني موحّد اليوم خلف المقاومة‎‎

ناصر الدين: نحيي المرابطين في الأقصى ونحذر من استفزاز الفلسطينيين

ناصر الدين: نحيي المرابطين في الأقصى ونحذر من استفزاز الفلسطينيين

حماس تعلق على إجراءات واعتداءات الاحتلال في كنيسة القيامة

حماس تعلق على إجراءات واعتداءات الاحتلال في كنيسة القيامة

مجدلاني: العاصمة الفلسطينية مدينة القدس ستبقى رمزاً للتعايش والمحبة والسلام

مجدلاني: العاصمة الفلسطينية مدينة القدس ستبقى رمزاً للتعايش والمحبة والسلام

يوم تضامني مع القدس وأهلها دعما لصمودهم ودعوة للتبرع لحملة الوفاء للقدس

يوم تضامني مع القدس وأهلها دعما لصمودهم ودعوة للتبرع لحملة الوفاء للقدس

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرق خانيونس

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرق خانيونس

حنا: الاحتلال ينتهك المقدسات ويقيد حرية العبادة في القدس

حنا: الاحتلال ينتهك المقدسات ويقيد حرية العبادة في القدس

الجبهة الشعبية: قرار الاحتلال بتقييد المحتفلين بسبت النور المقدس جزء من التصعيد المتواصل بحق

الجبهة الشعبية: قرار الاحتلال بتقييد المحتفلين بسبت النور المقدس جزء من التصعيد المتواصل بحق

منوعات

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

ما آخر التطورات الصحية لويجز بعد تعرضه لحادث سير؟

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: هنادي مهنا تثير حيرة متابعيها بهذه الصورة

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: مها أحمد توجه رسالة قاسية لأمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد: محمد رمضان يهاجم إنتصار بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد كيف شوق أحمد حلمي جمهوره بإعلان فيلمه الجديد

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة &#34;جوهرة&#34;

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بما قالته عن الراقصة "جوهرة"

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: فنانة مصرية تفاجئ جمهورها وترتدي الحجاب.. هل إعتزلت؟

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: سيرين عبدالنور تفقد طفلها في المسبح وزوجها ينقذه بآخر لحظة

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل حول تقديمها مشاهد إغراء

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن ندمها لدخولها عالم الفن

عربي

كيف يؤثر توتر العلاقات بين موسكو ودولة الاحتلال بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟

كيف يؤثر توتر العلاقات بين موسكو ودولة الاحتلال بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟

شاهد: قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا

شاهد: قتيل وإصابات باشتباك مسلّح في ليبيا

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

السفارة السعودية في واشنطن تُحذر رعايها من محاولات احتيال

انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد

انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد