ناصر الدين: نحيي المرابطين في الأقصى ونحذر من استفزاز الفلسطينيين

وأكد ناصر الدين أن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن استفزاز مشاعر الفلسطينيين سيؤدي إلى ردود حقيقية.



وأوضح أن المقاومة ترصد كل الاعتداءات على أهلنا بالقدس والأقصى، مشيراً الى أن حماس أبلغت كل الوسطاء بأن استمرار الاعتداءات يستوجب ردًا مناسبًا من المقاومة.



وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى المبارك لاقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة لباحات المسجد.





ورشق الشبان الذين انتشروا في ساحات الأقصى وخاصة في محيط المصلى القبلي قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.



وأفادت مصادر طبية بإصابة أكثر عشرات المواطنين، عدد منهم بجراح خطرة بعد استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنوجه عضو المكتب السياسي في حركة حماس هارون ناصر الدين التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك من أهل القدس والضفة الغربية والداخل المحتل.وقال ناصر الدين إن المرابطين يواجهون بباسلة محاولات الاحتلال إفراغ ساحات الأقصى، والسماح لقطعان المستوطنينبالاقتحام.