حماس تعلق على إجراءات واعتداءات الاحتلال في كنيسة القيامة





ورأت حماس في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في ذلك عدوانا صارخا، وإرهابا عنصريا؛ يستهدف الوجود الفلسطيني بكل أطيافه، ويمس بكل مقدساته.





وأكدت بأن "تزامن العدوان على كنيسة القيامة وتقييد حرية أبناء شعبنا المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، والاعتداء عليهم؛ مع العدوان على المسجد الأقصى والمرابطين فيه؛ ليؤكد على طبيعة الاحتلال الصهيوني القائم على استئصال الوجود الفلسطيني، وهو تأكيد على وحدة مصير أبناء شعبنا".





وتابعت الحركة: "فالمسلمون والمسيحيون شركاء في وطن واحد، وقضية واحدة، وحكاية ألم واحدة"، مؤكدة أن استهداف الوجود المسيحي في مدينة القدس "دليل إضافي يثبت أن لغة المقاومة بمختلف أشكالها هي الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله انتزاع الحقوق الفلسطينية، وردع الإرهاب الصهيوني".

رام الله - دنيا الوطنتستنكر دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، اقتحام قوات الاحتلال كنيسة القيامة بأسلحتها.