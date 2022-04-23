يوم تضامني مع القدس وأهلها دعما لصمودهم ودعوة للتبرع لحملة الوفاء للقدس

رام الله - دنيا الوطننظمت مؤسسة أوروبيون من أجل القدس وحملة الوفاء للقدس يوم تضامني مع القدس وأهلها؛ دعما لصمودهم والتبرع للحملة عبر التقنية المرئية بمشاركة شخصيات إسلامية وعربية من القدس وأوروبا والمغرب العربي.وأكد المشاركون على ضرورة نصرة أهل القدس ومؤسساتها ومقدساتها للحفاظ على عروبة وإسلامية المدينة في ظل ما تتعرض إليه من مخططات إسرائيلية.وقال طاهر الديسي المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس من المسجد الأقصى مخاطبا المشاركين: "تنطلق اليوم الموجة المفتوحة من خلال صندوق ووقفية القدس ومؤسسة أوروبيون من أجل القدس ومؤتمر فلسطينيو أوروبا للوقوف على ما تتعرض إليه القدس هذه الأيام من ممارسات واعتداءات ضد أهلنا المقدسيين مستعرضا أهداف حملة الوفاء للقدس".وأكد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف في القدس على ضرورة وجود حاضنة عربية إسلامية للقدس والاقصى ودعم صمود المواطن المقدسي.وثمنت الناشطة السياسية خالدة جرار تنظيم اليوم التضامني لتسليط الضوء على ما يحدث في القدس وانتهاكات الاحتلال تجاه الفلسطينيين داعية إلى تعزيز صمود المقدسيين من خلال الدعم والإسناد وليس من خلال الشعارات والبيانات للحفاظ علىالقدس ومقدساتها وتراثها ومكانتها التاريخية.وأكد البطريرك ميشيل صباح على ضرورة أن تبقى القدس مدينة آمنة للمصلين الذين يقصدونها من أجل الصلاة والدعاء إلى الله.وقال الشيخ طه عامر رئيس هيئة الدعاة في المانيا إن القدس عقيدة وليست وطن وهي ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم فهي فرصة عظيمة للمسلمين جميعا داعيا مسلمي أوروبا للوقوف الى جانب المقدسيين.بدوره، أكد وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين ولا يمكن للشعب والقيادة الفلسطينية ان يتخلى عنها وعن الأقصى، داعيا المسلمين لنصرة أهلها وتعزيز صمودهم على أرضهم.ودعا أمين أبو راشد من هولندا رئيس مؤسسة مؤتمر فلسطيني أوروبا الى التضامن مع حملة الوفاء للقدس ودعمها وقال نحن في أوروبا والعالم اجمع علينا من خلال الحملة دعم ومساندة المقدسيين وتنفيذ المشاريع الحيوية لحمايتهم من التهويد.وشدد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية على أن دعم صمود الفلسطينيين في القدس وفلسطين واجب على كل انسان تعز عليه القضية الفلسطينية داعيا الى إسناد صمود القدس وأهلها مطالبا العرب والمسلمين بمقاطعةوفرض عقوبات على الاحتلال.وتحدث الشيخ محمد الابراهيمي من الجزائر مشيرا إلى أهمية نجاح حملة الوفاء للقدس وحملات اخرى مؤكدا على ضرورة القيام بواجبنا تجاه القدس والوقوف الى جانب أهلها ودعمهم.وشكر منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووفية القدس جميع المشاركين في هذه المبادرة العظيمة وفاءا للقدس مؤكدا انه حان الوقت للعمل وتنفيذ الشعارات على أرض الواقع لان القدس تستأهل لنصرتها من الجميع.وتحدثت الناشطة والصحفية المقدسية الاء الصوص حول الدور الشباب في تغطية الأحداث في القدس والأقصى وما يتعرضون اليه من اعتداءات خلال تغطيتهم الصحفية وخاصة في شهر رمضان.وأشار رئيس مؤسسة أوروبيون من أجل القدس محمد حنون الى أهمية حملة وفاء القدس لتقديم الدعم المالي للمقدسيين وتعزيز صمودهم في القطاع الصحي والتعليمي والترميم والبناء والإيواء ومشاريع رمضان وافطار الصائم وتقديم الطرود الغذائية موضحا رغبة مؤسسته في تكفل الف عائلة مقدسية داعيا لفتح حملات التبرع لدعم المقدسيين.وتحدث ناصر الدين الشاعر أستاذ مساعد في جامعة النجاح الوطنية مثمنا جهود المشاركين والقائمين على الحملة تضامنا مع أهلنا في بيت المقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية مؤكدا أهمية استمرار الحملة الإعلامية لفضح سياسات الاحتلال في القدس وفلسطين.ووجه حسين خضر رئيس المنتدى الفلسطيني في الدنمارك عدة رسائل أهمها أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا يتجزأ وشركاء في معركة القدس داعيا للوقوف مع القدس والأقصى والشعب الفلسطيني بالاسناد المالي والمشاريع التي تعزز من صمودهم.وتطرق رياض البستنجي امام الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني في إيطاليا في كلمته الى فضائل القدس واهميتها في حياة المسلمين مؤكدا انه من الواجب علينا دعم أهلنا وثباتهم وصمودهم على ارضهم القدس.ودعا رئيس مؤسسة الحق الفلسطيني في ايرلندا يحيي عابد الى استخلاص الدروس والعبر للمرابطين في القدس التي ما تزال أم القضايا للمسلمين والأحرار في العالم.وعرض خلال اليوم التضامني الذي كان عريفه عبد السلام فايز من أوروبا شريط مصور عن حملة الوفاء للقدس التي اطلقها صندوق ووقفية القدس ومؤتمر فلسطيني أوروباومؤسسة أوروبيون لأجل القدس وفاءا للقدس.