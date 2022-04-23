شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرق خان يونس

قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام شرق خان يونس
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، رعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرق خان يونس، وأجبروهم على الانسحاب من منطقة الرعي، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

والجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

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