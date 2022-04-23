راصد جوي يكشف لـ "دنيا الوطن" عن توقعات حالة الطقس خلال أسبوع عيد الفطر

خاص دنيا الوطن - روعة عثمان

كشف الراصد الجوي أيمن المصري لـ "دنيا الوطن" عن توقعات الحالة الجوية خلال أيام عيد الفطر، والذي يصادف الأسبوع القادم.





وقال المصري: "سنعيش أيام العيد أجواء صيفية في ساعات النهار، فيما ستكون الأجواء منعشة، لطيفة، في ساعات الليل".





ويتوقع المصري أن تتراوح درجات الحرارة، إن بقيت المعطيات على حالها، ما بين منتصف حتى نهاية العشرين مئوية، في معظم المناطق، خاصة الجبلية منها. وأضاف بأن "الأجواء في غزة ستكون مريحة أكثر منها في المناطق الداخلية".



وحول طبيعة الملابس المناسبة لأجواء العيد، قال المصري بأن "الملابس الصيفية ستكون مناسبة للعيد، فالأمور قد حُسمت، إذ سيفرض الصيف سطوته".



أما فترة ما قبل العيد، قال المصري: "ستكون الأجواء شديدة الحرارة، لا سيما يومي الجمعة والسبت، حيث ستطرأ ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة، قد تصل لـ 35 درجة مئوية".















