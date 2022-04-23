"سنخاطب جهات الاختصاص".. الحلو يكشف تطورات أزمة تسعيرة الدواجن في القطاع

خاص دنيا الوطن- هاني الإمــامكشفت نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، اليوم السبت، عن نيتها مخاطبة جهات الاختصاص في وزارتي الزارعة والاقتصاد كتابياً فيما يخص استمرار فرض الحكومة تسعيرة الدجاج بالأسواق المحلية وضررها الكبير على مزارعي الدجاج بتكبدهم الخسائر، إضافة إلى مطالبتهم بدعم المزارع الفلسطيني لا تضييق الخناق عليه.وبدوره، قال رئيس النقابة مروان الحلو في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، "سنطلب غداً الأحد بجواب رسمي من وزارتي الزراعة والاقتصاد بتوقيف العمل في تسعيرة الدجاج اللاحم وسننتظر الرد علينا كنقابة"، مؤكداً حال استمر فرض التسعيرة من الحكومة وملاحقة مربي الدواجن وأصحاب المذابح عبر الجهات المختصة وعمل محاضر الضبط لهم سنلجأ إلى عدة مؤسسات حقوقية تساند حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة لمساعدتنا في وضع حد لتدخل الحكومة في سلعة خاضعة للعرض والطلب في الأسواق.وأضاف الحلو: "سننتظر رد الحكومة علينا عبر إجراء إداري رسمي، غداً الأحد سيصل مرسل من النقابة للوزارتين الزراعة والاقتصاد، ونطلب وقف إجراءات تسعيرة الدجاج اللاحم وعلى إثر الرد سنقرر خطواتنا المقبلة".وتمنى، أن توافق الحكومة على طلبهم حسب الأصول المتبعة إدارياً وأن يكون موقفها إيجابي نحو وقف العمل بالتسعيرة، وحال كان الرد سلبياً بالرفض سنتوجه إلى المؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذا الاختصاص لنستطيع وقف هذه الإجراءات حسب القانون ومن خلال مظلة القانون الذي يحتكم لها الجميع الحكومة والمؤسسات المدنية والشعب ولن نخرج عن مظلة القانون بهذا الجانب.ويأمل الحلو، ألا تكون أية خطوات تصعيدية بهذا الجانب على الاطلاق، سنلتقي ببعض من منتسبي نقابة مربي الدواجن في كافة المحافظات وسنأخذ رأيهم وسنحتكم إلى قرار مجلس إدارة النقابة، إن لم تكن استجابة من الحكومة سنعقد اجتماعاً للمجلس ونقرر الإجراءات عبر بيان رسمي، موضحاً أن القرار حتى اللحظة هو مخاطبة جهات الاختصاص كتابياً وانتظار الرد خلال الـ ٤٨ ساعة المتعارف عليها إدارياً.وحول تسعيرة الدجاج الحالية في الأسواق، أكمل: "كما وصل لنا من 13 إلى 13.5 شيكل للمواطن"، مشيراً إلى أن الاستهلاك على سلعة الدجاج خلال السبعة أيام أو العشرة الماضية كبير جداً لأن العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية تستهلك الكثير من هذا المنتج فضلاً عن استهلاك المواطن العادي بالأسواق وبدء تحضير المطاعم الخاصة بالشاورما إلى مرحلة أسبوع عيد الفطر السعيد، والذي بدأت هذه المطاعم بالطلب والتحضير في ثلاجاتهم الخاصة تحضيراً لإجازة عيد الفطر التي تستهلك خلالها كميات كبيرة من هذا الدجاج.وأكد رئيس نقابة مربي الدواجن، أن النقابة أعلنت في السابق أنها مع فرض الحكومة لتسعيرة ولكن بشكل مؤقت ولأيام معدودة فقط لكسر حالة من حالات الاحتكار، وتتوقف بعد ذلك وألا تستمر في وضع التسعيرة إلى ما لا نهاية لأن هذه السلعة خاضعة للعرض والطلب منذ الأزل، ولم نعهد أن الحكومة قامت بتسعيرها.وشدد على أنه حال رغبة الحكومة الاستمرار بفرض التسعيرة بغض النظر ١٣ أم ١٠ شواكل، نحن سنوافق بشرط حماية مزارعينا من الاستغلال الذي حدث لهم من قبل، وتساءل "كيف لنا أن نوافق على فرضها تسعيرة واجبارنا بها، ولماذا لم يتم اجبار كبار التجار على تسعيرة الصيصان والأعلاف وهما مدخلات أساسية لمنتج الدجاج".