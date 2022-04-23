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شؤون فلسطينية

صحفي إسرائيلي: إغلاق معبر (إيرز) يعني خسارة خمسة ملايين شيكل للقطاع يومياً

صحفي إسرائيلي: إغلاق معبر (إيرز) يعني خسارة خمسة ملايين شيكل للقطاع يومياً
عمال فلسطينيون في معبر بيت حانون/إيرز
رام الله - دنيا الوطن
وصف الصحفي، الإسرائيلي، دورون كدوش، من إذاعة جيش الاحتلال، الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من القطاع، بـ "المثير" من قبل مؤسسة الأمن.

وقال كدوش: "بدلاً من الرد العسكري، نفذت المؤسسة رداً مدنياً-اقتصادياً على إطلاق الصواريخ".

وأضاف: "12 ألف عامل من غزة يدخلون إسرائيل، يتقاضى كل منهم ما معدله 400-500 شيكل في اليوم، بمعنى أن إغلاق معبر (إيريز) ليوم واحد يعني خسارة حوالي 5 ملايين شيكل لقطاع غزة".

وتابع: "هذا هو بديل الرد الليلة على الصواريخ".

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، أمام التجار والعمال.

ووفق ما ذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، فإن هذا القرار جاء في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأضافت: أنه بدءاً من يوم الأحد لن يتم فتح معبر بيت حانون/إيرز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة، فيما سيتم دراسة قرار إعادة فتح المعبر، وفقًا لتقييم الأوضاع.

وشهدت الأيام الأخيرة إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، اتجاه مناطق الغلاف، على إثر انتهاكات واقتحامات إسرائيلية شهدها المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

ورد جيش الاحتلال على إطلاق الصواريخ، بقصف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

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