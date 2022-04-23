صحفي إسرائيلي: إغلاق معبر (إيرز) يعني خسارة خمسة ملايين شيكل للقطاع يومياً

وأضاف: "12 ألف عامل من غزة يدخلون إسرائيل، يتقاضى كل منهم ما معدله 400-500 شيكل في اليوم، بمعنى أن إغلاق معبر (إيريز) ليوم واحد يعني خسارة حوالي 5 ملايين شيكل لقطاع غزة".

وتابع: "هذا هو بديل الرد الليلة على الصواريخ".

ووفق ما ذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، فإن هذا القرار جاء في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ووفق ما ذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال، فإن هذا القرار جاء في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، أمام التجار والعمال.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع، أمام التجار والعمال.

وأضافت: أنه بدءاً من يوم الأحد لن يتم فتح معبر بيت حانون/إيرز لخروج العمال والتجار من قطاع غزة، فيما سيتم دراسة قرار إعادة فتح المعبر، وفقًا لتقييم الأوضاع.





وشهدت الأيام الأخيرة إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة، اتجاه مناطق الغلاف، على إثر انتهاكات واقتحامات إسرائيلية شهدها المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.



