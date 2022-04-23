إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قلنديا واعتقال أسيرين محررين

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.وأطلق جنود الاحتلال خلال اقتحامهم المخيم، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما جرى اعتقال أسيرين محررين، بعد مداهمة منزليهما.وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عزات حزين بمخيم قلنديا، وقامت بالاعتداء عليه وتدمير محتويات المنزل، قبل أن تقوم باقتياده إلى جهة مجهولة.كما داهم جيش الاحتلال منزل الأسير المحرر خليل ناصر، واعتقلته عقب تفتيش منزله بالمخيم الواقع شمال مدينة القدس المحتلة.يشار إلى أن عدد أسرى مخيم قلنديا المحكومين أكثر من 10 سنوات داخل سجون الاحتلال، بلغ 18 أسيرا بينهم الأسيرة نورهان إبراهيم عواد المحكومة بـ10 سنوات.