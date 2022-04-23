شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ غزة

زوارق الاحتلال تفتح خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ غزة
زوارق الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصادر محلية، اليوم السبت، أن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه.

وأفادت المصادر، بأن جنود بحرية الاحتلال لاحقوا مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة شاطئ منطقه السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأطلقوا الرصاص وفتحوا عليها خراطيم المياه، ما اضطر الصيادين للهروب إلى شاطئ البحر.

والجدير بالذكر، أن بحرية الاحتلال تتعمد التنغيص على الصيادين بشكل يومي وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

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