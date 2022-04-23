شؤون فلسطينية

طالع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت

طالع حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مرور غزة في الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، حالة الطرق لهذا الصباح، مبينة أن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى أن هناك إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز

وأوضحت بأن هناك إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة، إضافة إلى إغلاق كلي لشارع أحمد بن عبد العزيز تقاطع شارع النصر حتى مسجد الكنز شرقا.

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