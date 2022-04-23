المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها



وفي الوقت ذاته، حذر حنا، من خطورة ما يخطط للأوقاف المسيحية وللأعياد المسيحية بما في ذلك عيد القيامة حيث هنالك تقييدات غير مسبوقة.



وأضاف: "القدس كلها مستهدفة ومستباحة ولا يستثنى من ذلك أحد على الاطلاق فكما يستهدفون المسلمين في مقدساتهم وأعيادهم هكذا أيضا المسيحيون مستهدفون في مقدساتهم وأعيادهم، لذلك وجب علينا جميعا أن نكون معا وسويا موحدين وفي خندق واحد كعائلة فلسطينية واحدة لأن وحدتنا هي قوة لنا في دفاعنا عن الحق الذي ننادي به".



ورفض المطران، سياسات الاحتلال واستهدافها للأوقاف المسيحية وللأعياد الدينية المسيحية والتي ستبلغ ذروتها يوم سبت النور وعيد القيامة المجيد، كما أننا نرفض الاستفزازات الخطيرة في الأقصى وهي رسائل تهديد ووعيد لكافة المقدسيين وردنا عليها إننا باقون في مدينتنا متشبثون بحقوقنا وانتماءنا لهذه البقعة المقدسة من العالم.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم السبت، "بأننا نرفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ونرفض وبشكل قاطع وواضح الاستفزازات الخطيرة التي تمارس بحق المسلمين هناك".