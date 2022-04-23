شؤون فلسطينية

المصري: القدس قضية وجود لا صراع حدود

المصري: القدس قضية وجود لا صراع حدود
عاكف المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائرإن قضية القدس صراع وجود لا صراع حدود وإن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته موحد خلف قضية القدس.

وحذر المصري سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية ، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة ، وخاصة بعدما حددت سلطات الاحتلال عدد المصلين في كنسية القيامة بسبت النور.

وبين أن ممارسات "حكومة المتطرف الصهيونيى نفتالى بينت تؤكد المرة تلو الاخرى زيف إدعاءاتها باستهداف التطرف الإسلامي" وأن كل مكونات شعبنا الفلسطيني المسيحية والإسلامية منها مستهدفة بذات القدر.

وأشار إلى أن  الهدف الحقيقي هو تهويد المدينة المقدسة وإلغاء الطابع الفلسطينى المسيحى و الإسلامي و الوصول إلى الهدف
المنشود لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا على طريق الوصول الكامل للسيطرة عليه و حشر المسلمين فقط فى المسجد القبلي.

وأضاف المصري إن شعبنا الفلسطيني الحافل بالتضحيات والفداء والعطاء قادرعلى حماية مقدساته والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات وإن راية القدس لن تسقط والاحتلال الى زوال .

ودعا المصري أطراف الانقسام الفلسطيني إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والشروع الفوري في طي صفحة الانقسام وإستعادة الوحدة الوطنية، و تشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد اللحمة بين الضفة الغربية المحتلة و قطاع غزة المحاصر والقدس
عاصمة دولتنا الابية و المهددة بالتهويد الكامل و الشامل.

كما ودعا الى توجيه و توحيد بوصلة الكفاح الوطنى الفلسطيني نحو المحتل الغاصب في معركة دحرالاحتلال الذي يمثل التناقض الرئيس مع شعبنا.

من جهة اخرى اعتبر المفوض العام للهيئة العليا للعشائر ان وحدة قوى شعبنا الفلسطيني تفتح الافاق نحو وحدة قوى امتنا العربية والاسلامية و كافة القوى الصديقة لشعبنا الفلسطيني.

وثمن المصري المواقف الشجاعة و المميزة للشعوب العربية و الاسلامية والاتحادات والنقابات والمؤسسات العربية الإسلامية فى دعمها لشعبنا الفلسطيني داعيا الي تكثيف الانشطة والفعاليات الداعمة للقدس خاصة ان المسجد الاقصى المبارك اولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين.

وطالب المصري كافة قطاعات شعبنا وقواه السياسية إلى المشاركة الفاعلة في تفعيل واستنهاض المقاومة الشعبية ضد تهويد القدس وضد الجدار والاستيطان والحصار وكل الممارسات الاحتلالية التي تستهدف الأرض والشعب والقضية.

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